IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠客戶需求暢旺及新產能逐步開出，2022年6月合併營收連4月改寫新高，帶動第二季合併營收雙位數「雙升」、連5季改寫新高。展望後市，由於聚焦產品市場需求影響不大，公司預期今年營收達逐季成長目標無虞。

欣興公布2022年6月自結合併營收123.21億元，月增1.37％、年增達51.41％，連4月改寫新高。帶動第二季合併營收356.34億元，季增達16.03％、年增達48.29％，連5季改寫新高。累計上半年合併營收663.45億元、年增達44.69％，續創同期新高。

投顧法人表示，欣興雖受中國大陸封城防疫影響，旗下昆山鼎鑫及欣興同泰4月合計營收約下滑5～10億元，但因新載板新產能開出挹注營收約11億元，使單月營收維持成長、6月營收連4月創高，表現符合調升後預期。

展望後市，欣興董事長曾子章日前股東會後受訪時坦言，近期部份市場需求確有波動，使ABF載板供給缺口較先前略降，公司今年對載板漲價有踩煞車。不過，公司聚焦產品市場需求影響不大，今年營收逐季成長無虞。

曾子章指出，近年的積極投資建廠計畫將在2025年步入尾聲，相關新產能於2025年底開出，且此波新增產能均有簽約、幾乎全被客戶預訂，現在仍有客戶欲安排2025年後的產能。未來至少1～2年的客戶訂單需求及交期均未見調整，維持不錯狀況。

曾子章表示，山鶯S1廠產能重建最快下半年陸續進行客戶驗證、年底逐步量產，產線仍以BT載板為主、約2～3成為ABF載板。楊梅新廠首期已量產，第二、三期預計未來幾個月完成裝機，後續須花費約3季進行客戶驗證，光復廠則預計明年第三季安裝設備及產線。

外資近期對欣興後市則呈現多空論戰態勢。美系外資認為，最新調查顯示客戶今明2年對伺服器ABF載板需求仍強，PC需求的疲軟應可輕易被伺服器需求填補，今明2年整體ABF需求仍遠超出供給，對欣興維持「買進」評等、目標價300元。

另一家美系外資則保守看待，認為最新模型預估顯示ABF載板供給缺口已縮減至低於10％，雖然近期訂單展望未見變化，但鑒於PC需求疲軟和伺服器需求降低風險上升，對ABF載板看法較過往謹慎，維持「中立」評等、目標價240元不變。

亞系外資對ABF載板需求後市同步保守以對，認為供給吃緊紓緩速度可能比預期更快，不利於產品組合、售價及毛利率後市，獲利調升空間較先前減少，預期平均售價及毛利率將在下半年觸頂，給予欣興「持有」評等、目標價170元。