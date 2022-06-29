美國商務部以「協助俄羅斯國防和軍工企業」為由，將包括5家中國公司在內的數十家企業納入貿易黑名單。對此，中國駐美大使館說，中方未軍援俄、烏，將採「必要措施」保護中企權益。

據北京環球時報網，中國駐美國大使館29日發給環球時報的回應表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，一直以來為勸和促談發揮著建設性作用，未向有關衝突方提供軍事援助。

使館表示，中國與俄羅斯保持著正常的能源和經貿合作，中國企業的合法利益不應受到損害。美方根據國內法對他國實施單邊制裁和所謂「長臂管轄」，違反國際法和國際關係基本準則。中方對此一貫堅決反對，將採取必要措施維護中國企業的正當權益。

美國拜登政府28日以據稱支援俄羅斯軍事和國防工業基地為由，將5個在中國的企業列入貿易黑名單，以展示對莫斯科入侵烏克蘭實施制裁的力量。

路透社報導，監管黑名單的美國商務部指出，被列入目標的企業在2月24日以前曾供應項目給俄羅斯「受關切的實體」，這些企業「持續與俄羅斯上市實體和受制裁方有供應方面的合約往來」。

此外，根據聯邦公報，美國商務部也將俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南等國31個實體列入黑名單。在上述共36家企業中有25家在中國有業務營運。

遭控支援俄軍的中國5家企業包括Connec Electronic Ltd、設在香港的世捷達物流公司、Logistics Limited無法取得聯繫置評；其他2家企業金派科技（King Pai Technology Co）和Winninc Electronic則無法立即回應置評要求。

被列入黑名單，意謂這些企業的美國供應商需經商務部核准才能出貨給他們。