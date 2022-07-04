根據最新的商業調查顯示，英國經濟動能正快速減弱，隨著通膨上升，投資計畫停滯，英國企業對前景越來越感到悲觀。

英國商會(BCC)周一指出，該機構在5月16日至6月9日調查超過5700家公司，其中有54%企業預期未來12個月營收將上升。該調查結果低於上一次調查的63%，也是自2020年末以來的最低水準，當時許多企業面臨新冠的管制措施。

另有高達65%企業計畫在未來3年提高價格。有3分之2的企業表示，沒有計畫要增加投資。多數企業預期獲利不會再成長。

上周五全球標普調查的資料顯示，英國製造業成本上升問題，比歐陸其它國家都還嚴重。

英國商會主任Shevaun Haviland說，經濟指標開始閃起紅燈，從今年3月上一次調查以來，幾乎所有指標都在惡化。Haviland並認為，政府應該將企業能源帳單的增值稅從20%降至5%，使稅率與家庭的能源帳單保持一致。