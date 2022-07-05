中華快遞企業工會不滿長期低薪，4日在交通部前陳情並發動罷工，希望中華快遞正視全面調薪5000元等訴求。交通部長王國材今到高雄視察高雄港港埠旅運中心時回應，去年就有發現問題並且調升，但薪資結構仍比一般單位還低，因此今會再開會議，他也說：「不要國營事業帶頭低薪」。

中華快遞企業工會4日在交通部前陳情並發動罷工，希望中華快遞正視全面調薪5000元等訴求。交通部長王國材今至高雄視察旅運中心工程進度，被問及中華快遞抗爭，他說，去年就有發現問題，有調升1至4％薪資，但相較外面派遣公司薪資結構確實低。

「不要說國營事業帶頭低薪！」，王國材也說，今天下午將與中華快遞董事長黃振忠、中華郵政總經理江瑞堂等人開會，會做個討論。

中華郵政子公司中華快遞，負責遞送銀行票據，對金融秩序相當重要，中華快遞企業工會提出三大訴求分別為正職薪資高於外包派遣、全面調薪5000元等訴求。