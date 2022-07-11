交通部長王國材今（11日）前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，相當關心重建工程進度，強調用3個月的時間換取百年安全無虞的橋梁是值得的，盼儘早恢復地方交通。（吳佩蓉攝）

交通部長王國材今（11日）前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，相當關心重建工程進度，強調用3個月的時間換取百年安全無虞的橋梁是值得的，盼儘早恢復地方交通。（吳佩蓉攝）

交通部長王國材今（11日）前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，相當關心重建工程進度，強調用3個月的時間換取百年安全無虞的橋梁是值得的，盼儘早恢復地方交通。（吳佩蓉攝）

宜蘭南方澳跨港大橋通車時間將延後3個月，蔡英文總統承諾3年內重建的支票恐跳票；交通部長王國材今（11日）前往南方澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」，相當關心重建工程進度，強調用3個月的時間換取百年安全無虞的橋梁是值得的，盼儘早恢復地方交通。

交通部長王國材由立委陳歐珀、縣長林姿妙、公路總局局長陳文瑞、蘇澳鎮長李明哲等人陪同下，赴工地了解施工現況；因第14節塊剛好是斷橋發生地點，導致6名漁工罹難，林姿妙建議辦法會超渡，王允諾籌辦普渡法會，視察後王國材一行人前往南天宮，祈求媽祖保佑施工順利。

蘇花公路改善工程處長李宗仁說明，此工程在5月27日發生P7墩柱第14節塊施工瑕疵，懸臂工作車進行第14節橋面灌漿時，因千斤頂不慎滑脫，導致橋面板沉陷，經與專家學者分析結果，這座橋是以100年來設計，不容允許有任何瑕疵，遂決定用拆除方式處理，預定12月18日完工。

王國材表示，3年前發生斷橋重大事故，交通部用最嚴肅的態度來重建南方澳大橋，雖原訂通車時間在即，但用3個月換取百年安全無虞的橋梁，是值得的；這段施工期間，包含橋下航道安全，也請公路總局做妥善安排，不論施工時間延長、經費如何，王強調「堅持做安全的橋梁」。