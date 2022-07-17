今（17日）下午2時在丟丟噹森林廣場，舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」活動；由縣長林姿妙率領大家反毒宣誓，呼籲共同給青少年一個健康無毒的環境。 （吳佩蓉攝）

今（17日）下午2時在丟丟噹森林廣場，舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」活動，現場民眾踴躍與帥氣波麗士大人和警車重機合照。（吳佩蓉攝）

今（17日）下午2時在丟丟噹森林廣場，舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」活動，現場霹靂小組帥氣設攤宣導。（吳佩蓉攝）

今（17日）下午2時在丟丟噹森林廣場，舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」活動，宜蘭縣長林姿妙聽取警察專業解說「潛伏指紋增顯暗箱」操作模式，利用不同波長光源，去顯現指紋或證件上的防偽標誌。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局少年警察隊表示，暑假期間為預防少年偏差行為及被害事件發生，於7月1日開始辦理「青春專案」，在縣內舉辦大、小場次的宣導活動。（吳佩蓉攝）

迎接暑假的到來，為反毒及預防犯罪，宜蘭縣警察局獲內政部反毒計畫補助款5萬元，及縣警局婦幼隊公益彩券盈餘分配款補助款挹注，結合暑期青春專案，於今（17日）下午2時在丟丟噹森林廣場，舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」活動；由縣長林姿妙率領大家反毒宣誓，呼籲共同給青少年一個健康無毒的環境。

當天宣導活動現場，除邀請設籍宜蘭縣台語歌手蔡佳麟擔任反毒大使，還邀請宜蘭縣觀護協會、宜蘭縣毒品危害防制中心、蘭陽21世紀不動產–宏鎰集團及爾本購物廣場等機關團體共同參與；活動現場有有獎徵答互動及學生熱舞、跆拳道表演，以宣導交通安全並阻斷青少年碰觸毒品、色情、詐欺、賭博等危害。

縣警局少年警察隊表示，暑假期間為預防少年偏差行為及被害事件發生，於7月1日開始辦理「青春專案」，在縣內舉辦大、小場次的宣導活動，以加強青少年對於毒品的認識跟防治，各分局將陸續配合轄內地方活動設攤宣導，在暑假期間至少舉辦15場以上，期能達到反毒效果。

林姿妙呼籲，年輕夥伴們在暑假期間不要去不正當的場所，希望大家都能平安健康，一旦一個家庭沾染到毒品，將造成支離破碎的家庭、永無安寧，縣府全力支持縣警局推廣防毒宣導活動，讓年輕人勇敢拒絕毒品、舞出青春、舞出快樂、舞出美好的明天。

警察局長林新晃表示，青少年在暑假期間會接觸各式各樣的人，務必確實拒絕來路不明的藥物、飲料，一定要反對毒品，給年輕人健康無毒的環境；林新晃並呼籲，青少年朋友能多多參與戶外活動，避免出入身心不健康的不良場所，防止落入求職陷阱，遠離毒品、色情、賭博的誘惑，以維護身心健全發展。

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