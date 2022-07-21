現場起出50包毒品咖啡包。（警方提供）

顏嫌拿出毒品打算交易時，警力上前將其壓制在地，只能就範。（警方提供）

昨（20）日新北市中和警方循線查緝，發現有毒蟲在通訊軟體中兜售毒品，遂以面交名義將對方約出，當場逮人，起出50包「毒品咖啡包」，訊後將犯嫌依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並持續積極向上追溯毒品源頭。

中和警分局表示，20日查獲一名呂姓毒品通緝犯（男、31歲），並在其通訊軟體telegram內發現，有人以暱稱「我的堡」提供毒品販售資訊。

員警獲知後，下午3時許佯裝成買家，和對方相約晚間9時許在土城區中央路一段318巷口面交，待顏姓男子（34歲）步行到場，取出毒品咖啡包50包打算交易時，上前壓制逮人，顏男無處可逃，只能乖乖就範。

據了解，此次起出總毛重240.76克的卡西酮，顏嫌將其分裝在50個包裝為潮牌的咖啡包中，自認能躲避查緝，仍被警方機警釣出，查扣全數毒品，並持續積極向上追查藥頭，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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