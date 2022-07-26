神達控(3706)旗下行車記錄器品牌Mio於品牌20週年之際，推出最新款HDR數位防眩電子後視鏡-MiVue R850D。MiVue R850D配備Mio在業界引以為傲的安全預警六合一測速照相提醒功能，整合動態區間測速照相、專利動態預警以及科技執法預警等類型，行進間即時提前警示駕駛前方測速區域。

神達控有3大事業體，包括神雲、神數及神達電。主要產品包括車用系統、衛星導航、行車記錄器、機車行車記錄器、戶外用GPS、專業平板電腦、車隊管理SmartGPS Eco、穿戴式產品-Magellan Echo手錶、物聯網與車聯網產品。2018年1月1日，神達電腦行動通訊產品事業體獨立為神達數位，成為神達3大事業體之一。神達數位在車用電子與智連網業務擁有完整豐富的先進導航系統、車規等級ODM設計製造經驗、研發、整合與測試實力，以Mio、Magellan與Navman自有品牌行銷消費與專業市場。目前3大事業體營收比重，神雲占78%，神數占14%，神達電占7%。

MiVue R850D主機內建最新5G WiFi功能，能隨時透過MiVue Pro App高速下載更新測速資料點，不需拔記憶卡或GPS就能更新；同時事件錄影影像檔或者是旅途中值得紀念分享的影像片段，都可透過MiVue Pro App即時高速下載至手機內存檔備份。錄影檔案採用最新SuperMP4影音格式，兼具TS以秒寫入無壞檔特性，確保最後一秒的檔案都能妥善備存檔，同時擁有高度支援性，使用者無論是利用iOS或Android系統手機，都能直接播放使用，不用再轉檔或下載其他程式。