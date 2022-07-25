專注於車用電子及物聯網領域的神達數位，於旗下行車記錄器領導品牌Mio成立20週年之際，宣布將投入資源長期贊助「社團法人中華民國身障棒壘球協會」，勇敢跨出界線，突破自我，堅持「前進・永不止息」的理念，共同創造自己不平凡的耀眼光芒。

23日舉辦的第二屆「出口盃盲人棒球賽」，由郭志煌資深總監代表神達數位以及Mio出席表達支持之意。本屆參賽隊伍增為4隊，參賽隊伍中除了上屆的冠軍隊伍之外，也新增了一隊由原住民視障朋友組隊參加的新血。棒球賽事需要多人一起合作，倚靠平日訓練的默契以及對球場的熟悉度，強調團隊精神、互相補位，各路好手齊聚一堂，一起為球隊爭取榮耀，要讓大家看到「不平凡的力量」。

如同Mio品牌一直以來，堅持以精心為你的使命感，以體貼入微的設計，在產品創意發想、研發各階段激發出更符合消費者期待的創新設計，精進消費者的日常生活。同樣的精神展現在視障朋友的生活上，更需要具體的體現「看不見 更需要體貼」的理念。本屆棒球賽吸取上一屆的經驗，克服視障朋友在先天條件上的難處，在賽程細節、交通、流程規劃上更細緻完備。不僅在球場上如此，在看不見的日常生活裡，視障朋友需要社會更多體貼的思維，讓他們的生活環境更加友善。

神達數位總經理張樂群表示，身為領導品牌，企業及品牌價值不僅是提供更友善、更好用的產品回饋給消費者，更應呼應企業ESG精神，貢獻品牌對於社會責任的一己之力。今年適逢Mio深耕市場20週年，品牌在不斷創新的道路上，勇於挑戰自我，把阻力化為不斷進步的原動力，這精神剛好跟身障棒壘球協會堅持的理念相同！在品牌20之際，Mio邀請夥伴們一起「前進・永不止息」。