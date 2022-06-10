星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，雙魚座、天秤座、巨蟹座、處女座的男人充滿少女心，雙魚男比女生還戀愛腦，天秤男、處女男超級在乎外表，巨蟹男則是非常細心，讓女生自嘆不如。

▍1.雙魚座

雙魚男很重視愛情，是標準戀愛腦，他們在愛情中很黏另一半，配合度高，依賴心強，腦中充滿浪漫的粉紅泡泡，他們比女生還會腦補，每天都渴望和戀人發生偶像劇般的浪漫情結，想要談一場轟轟烈烈的戀愛，這樣的雙魚男能激起女友的保護慾，但也很容易被另一半欺負。

▍2.天秤座

天秤男非常注重打扮，只要看起來順眼，什麼風格都願意嘗試，甚至跨性別的單品也不會排斥。天秤男也很重視保養，會研究怎樣的保養品適合自己的膚質，把皮膚顧得白白嫩嫩的，偶爾冒一顆痘痘心情就會大受影響，重視外貌的程度遠遠超過許多女性。

▍3.巨蟹座

巨蟹男心思細膩，非常體貼，大多數男生有的「直男病」很少會在他身上出現，跟他們相處總能感受到無微不至的照顧，雖然有點中央空調的傾向，但不可否認，他們身邊真的有許多異性朋友。巨蟹男還很喜歡可愛的東西，可能還會收集公仔、玩偶，少女心爆棚。

▍4.處女座

處女男可塑性很強，他們性格能迅速切換，可以很有男子氣概，也可以像個教官一樣囉嗦，如果他們想，也可以變成超愛美的男人，鏡子不離身，深怕臉上有什麼髒東西影響自己的顏質，現在流行的女團歌舞也難不倒他們，比女人還要有少女心。