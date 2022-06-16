對許多人而言「提得起放得下」說起來容易，做起來卻很難！能遇到喜歡的人，並且對方也真心待你是多麼不容易。珍惜每段情感是必須的，但有些人在愛裡卻過度執著，不到最後一刻都不願放手，直到徹底傷心後才肯清醒！就讓我們來看看是以下哪３星座如此用情至深。

#金牛座

金牛座一戀愛就會全心投入，對得來不易的情感非常執著。(圖/翻攝自觸mii)

務實的金牛座，選擇對象非常謹慎，戀愛觀察期特別長，但也就是因為花費了太多時間，所以只要確定把真心交出去，就會拋開原本小心翼翼的包袱，對愛人超痴情！願為對方掏心掏肺，可遇到錯的人就非常吃虧，執著的金牛不懂得放手，在真的傷得徹底前，他們都會選擇包容與原諒對方。

#巨蟹座

巨蟹座很常在愛裡迷失自己，毫無保留的付出在愛情裡容易受傷。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座在面對感情時，通常沒有平時的穩重成熟！在戀愛裡很多愁善感，也缺乏安全感，所以一旦巨蟹敞開心扉，就會完全依賴對方，導致在愛裡迷失自我。另外巨蟹是典型的「付出型」戀人，願心甘情願的為對方付出一切，但這種一味的給予很容易讓人不懂得珍惜。

#雙魚座

雙魚座常把感情美化，就算被傷害也選擇信賴對方。(圖/翻攝自觸mii)

留著浪漫血液的雙魚座，對於感情有美好的幻想，所以經常將自己蒙蔽在想像裡！雙魚在愛情裡就是標準的「傻子」，為了不讓美夢被擊碎，就算被對方傷到超過自己底線，也不會主動離開及反抗，卑微的選擇原諒、相信來維繫這段感情，這樣沒有尊嚴的愛，常把自己搞得遍體鱗傷。

對愛情的勇敢是你除了敢愛、敢被愛，還要敢被不愛！願為愛付出自然是好，但也要懂得接受任何結果，真正揮別錯的，最終才能與對的相逢喔！