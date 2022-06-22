大陸40歲知名女星范冰冰，2018年因捲進陰陽合約風波，重創演藝事業，隔年還和論及婚嫁的男星李晨分手，人生幾乎跌入谷底。近年來她除了努力經營自創保養品牌、積極復出，日前更被大陸八卦媒體拍到疑似有了新對象，而她本人也終於出面發聲卻遭網友酸爆。

范冰冰自從18日被大陸八卦媒體拍到，帶著一名眼鏡凸肚男與家人共進晚餐，兩人還不時出現摟腰、擁抱、親吻頭頂等親密舉動，疑似戀情曝光後，網路上也開始出現男子的身家背景。有網友爆料這名名叫郭岩峰的男子，過去18年曾是職業軍官，目前則是某金融業副總裁，來頭相當大，私底下為人相當隨和、工作能力也強，因此范冰冰與他爆出戀情後，「范冰冰新戀情」也成為關鍵字火速登上微博的熱門討論。

范冰冰新歡身分遭起底。（圖／微博@叫我姨太好了）

不過，范冰冰爆發戀情後都沒有對外出面說明，網路上卻不斷出現批評聲浪，認為男子外貌不佳，講話還有結巴，與范冰冰一點都不配。而范冰冰直到昨（21）日晚間她才在微博上曬出素顏自拍照發文，意有所指的表示「每個人終其一生能依靠的人其實只有自己，我深信這點，也畢生踐行！把幸福的希望放在任何人的身上你會一直被動，而我一直都寧可辛苦，也要把主動權握在自己手裡。在意你的人在你困難、變化的時候，會為你擔憂。可是擔憂這事，除了表達關心也就只有關心了，我總跟自己說，靠自己的人命都不會太差，困難都能挺住，餘下的就踏踏實實，日子也能越過越好」，疑似在回應戀情。

但網友看到後，則紛紛留言「這麼多年了，還是戀愛腦？」、「該不會又被騙了吧」、「姐姐要擦亮眼睛」、「她哪次沒被騙」；但也有粉絲紛紛表達祝福「只要妳開心就好」、「趕緊找人照顧妳吧」、「不管怎樣我們相信妳」再度引發話題。