大陸女星張檬2018年曾在微博向《步步驚心》的明玉格格劉雨欣（現改名劉玥霏）道歉，坦言她曾介入劉雨欣與李濛的婚姻，張檬當時舊事重提，引發外界正反兩面聲浪，而張檬事後重新出發，並在今年2月嫁給男星金恩聖，不過近日卻被拍到，她身穿寬鬆上衣、小腹微凸現身婦產科，疑似肚皮有喜。

33歲張檬2020年公開與韓國男星金恩聖的戀情，小倆口並在今年2月宣布結婚，而新婚的小倆口近日則被大陸媒體拍到，他們穿著同款情侶裝現身婦產科，張檬身穿寬鬆上衣、腳踩平底鞋，仍藏不住她的微凸小腹，金恩聖則在身旁小心翼翼的攙扶著妻子，不免引發外界好奇，張檬和金恩聖是否有了愛的結晶。

面對懷孕傳聞，張檬和金恩聖則在抖音正面回應：「沒懷，但有這個想法」，張檬為了證明自己沒有懷孕，她特別換上貼身的粉色長裙，還讓老公從她身後掐住她的腰，張檬蠻腰纖細，完全不像是身懷六甲的孕婦。

張檬撇懷孕。（圖／取材自張檬小五夫婦抖音）

張檬18歲就出道，在網路遊戲《誅仙Online》MV飾演碧瑤打開知名度，接著演出《倚天屠龍記》、《夏家三千金》、《天涯明月刀》和《天龍八部》等片，演藝事業一帆風順的張檬，前年卻突在陸綜《我就是演員3》痛訴，整形葬送她整個演藝生命，接著又在微博坦言她曾介入女星劉雨欣與李濛的婚姻，這一切使張檬演藝事業大起大落，最後她選擇重新出發，並在今年2月嫁給男星金恩聖，擺脫以往陰霾現在成為幸福人妻一枚。