國民黨桃園市長參選人張善政昨(17日)和前台北市議員羅智強及民代祈福走桃園，還在立委高金素梅帶領下高唱「微風往事」。港媒昨對此分析張、羅、高金同場互動畫面後表示，高金17日陪羅走桃園祈福最後一里路，也適時給張肯定與鼓勵，桃園藍營市長整合最佳導師是高金，當之無愧。

昨為羅智強祈福走桃園的最後一日，他與張善政、高金素梅和多位民代、市議員參選人在桃園市政府前集合。根據《中評社》報導，羅智強自3月13日展開桃園千里行，幾乎得不到桃園在地藍營民代的認同，高金則是適時給予援助，還帶羅到桃園後山原住民部落，且沒有因為羅無法參選市長而結束，照樣陪伴行腳。

港媒觀察到，昨天可以看到張善政不論受訪或拍照，都會讓出最佳位置給高金素梅，甚至受訪結束看到兩人聊起原住民部落建設，有共同的交集。

另外，高金素梅更說出張善政在離開政院最後一項決定，就是將原住民族原鄉的大型工程加入環境圈裡面，也力推遠距醫療照顧，對原住民照顧感念在心，也提到未來張善政勢必會走得辛苦，但應該不會這麼不順暢。