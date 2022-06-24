國民黨台北市長參選人蔣萬安日前表示，重陽禮金是對長輩尊重，未來當選市長一定恢復發放，對此，黃珊珊直言，不是單純發一筆錢就是對長輩的尊敬，對長輩尊敬是平常要做好。

對當選台北市長是否會恢復發放敬老金，黃珊珊24日出席華江整宅新設電梯記者會表示，不會說當選就怎樣，這是制度面問題，是全國一致性討論的事情，台北市議會已通過，中央也表態，授權北市府按照財政狀況當發放級距，現在已在討論。

黃珊珊強調，對老人家的尊敬非發一筆錢，老人福利到現在為止花31億在補助健保費，絕對大於重陽敬老金，且北市有敬老據點，高齡前瞻運動中心，將來推廣老人運動，最重要還辦很多樂活高齡學堂，不是單純發一筆錢就是對長輩的尊敬，對長輩尊敬是平常要做好。

黃珊珊表示，目前少子化嚴重，資源要有效分配，會在財政制度允許下兼顧，這是輕重緩急的選擇，考量是否要舉債發錢，如果這是議會要的，就不要說北市花光剩餘稅金，「說我們花老本卻要我們舉債去發錢，這樣的情況很矛盾」，長輩需要不單是一筆錢，而是完整老人政策。

對媒體提問蔣萬安發政策支票，北市市政是否又會回到以前只發現金狀況，黃珊珊表示，台北市府是執政者，開的是本票，一定可以執行，開支票可能只是說說的人。

黃珊珊又說，北市接下來面臨通貨膨脹，疫情後的振興預算，能源短缺等，都非單一事件，執政者不能只看一個項目，要看所有的資源分配，怎麼增加開源節流，而非單一發一筆錢，其他都不要做了。