知名媒體人張雅琴在節目中說有獨家高層消息來源指林佳龍以擔任行政院長交換參選新北市長一事，惹得前交通部長林佳龍今天開記者會反擊，「這樣的毀謗，有錯就應該改，不用硬拗，主持人應該道歉」，林辦稍早也聲明將採取法律行動。

林佳龍說從去年到現在，容或黨內高層有不同想法，但他只有一個目標，就是參選首都的台北市長，他也做好準備、隨時可以上場，就算沒有提名他，他也會全力輔選黨提名人。至於其他戰鬥位置，若有在地優秀人才，希望他們也有上場比賽機會。

民進黨高層肯定是喬不定，所以透過媒體放話「林佳龍有條件說」來模糊焦點；且這兩天更透過立法院長游錫堃勸說，怎知游錫堃兩手一攤「我不過問派系事情很久了，立法院長立場必須超然」。林佳龍從委屈說「習慣準時到站上車」，到現在變成最牛釘子戶，說穿了，黨內高層心有所屬那個口口聲聲喊「不要等我」的陳時中，天下哪有這般矯情還非他莫屬呢，這才終於讓林佳龍不開心了。

民進黨今年縣市長提名大權完全交由黨主席蔡英文總統做最後決定，但是前提是地方、派系要先喬好。這也是為什麼北北桃提名連動，遲遲無法喬出人選的原因。可是放眼看去台灣大片江山，喬出黨提名人的結果，不是英系、就是泛英系人馬，全是蔡英文中意的人選，外界戲稱小英男孩、小英女孩，怎不令人傻眼？之前冒出一個不識相的鄭寶清覺得很火大，現在又跳出一個林佳龍很不爽了。

事實上，林佳龍沒有錯，選台中市長他可是蹲點好多年，還肯顧全大局讓賢給蘇嘉全再全力抬轎的人，黨內高層無須坦護陳時中卻汙名化競爭者的人格。參選不是在菜市場買菜，這攤菜色賣相不好就換別家，否則難免予人林佳龍心中的最愛既然是台北市民，那新北市民又算什麼呢？這也是林佳龍寧願不被提名台北市長，反願意輔選抬轎，卻堅拒參選新北市長的主要理由。

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