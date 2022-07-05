民進黨選對員會於今晚召開會議，一致同意建議徵召劉櫂豪為台東縣長候選人，一直強烈表達意參選台東縣長的賴坤成， 在臉書留言「ㄙㄨㄢˋ（四聲）了，國語還是台語？」是否參選到底，他說要先沉澱一下。

賴坤成表示，這樣的結果，本來他就能夠預估到，心裡也應該有了準備，選對會也早就有口袋名單，卻在最後才給他一個回馬槍，基層已經有這麼多的反彈，許多人質疑母雞沒辦法帶小雞，還可能壓死小雞，而且已經選了這麼多次了，有人一直想要選，上面也仍執意要提名那個人。

賴坤成說，日前為表達參選決心，他已經請辭聯輔基金會董事長，上面至今仍然在慰留，但人應該要有格調，他會持續的打包、 等待董事會通過後交接。

至於後面要不要選，以及臉書的留言，他反問「你要我說國語還是唸台語？」隨即強調，這段時間累了，讓他先沉澱一下。

賴坤成也在臉書貼文：「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，還在選對會開會時留言說，雖然無法列席說明，也準備了一份「愛的美敦」書送到總統官邸警衛室，拜託轉呈給可以決定縣長候選人的黨內高層，希望有一絲轉圜空間。