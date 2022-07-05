連續6度連任雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）議員李建昇，今（5日）突發表聲明退出年底縣議員選舉。李建昇表示，身體健康亮起紅燈，且需照顧年邁母親，經與家族與服務團隊討論並取得諒解，決定退出年底縣議員選舉，不再尋求7連任。民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，目前正全力慰留，希望能有機會轉圜。

已6連任的李建昇是目前雲林縣議會最資深議員，2018年曾代表民進黨角逐議長，今年底縣議員選舉他也已獲民進黨雲林縣黨部提名，選情也穩定，退選消息今日傳出震撼政壇。

李建昇表示，今年年初身體出現異狀，經過醫師診斷椎間盤異常，且已壓迫至神經影響行動，積極尋求中、西醫治療，病情一度好轉，但上個月病況加劇，幾乎無法入睡與彎腰行走，醫師囑咐必須儘速開刀治療，避免高強度活動，令他不得不思考是否能承受選舉壓力，做好服務。

他表示，高齡母親經常進出醫院也須陪伴，經過多方考量與深思熟慮，不得不做出放棄競爭連任痛苦決定，希望選民能夠體諒。

他強調，現階段以照顧母親，及治療椎間盤異狀為主，沒有其他的規畫，服務處仍會持續營運至本屆議員任期結束。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，李建昇昨（4日）有到縣黨部提及退選決定，黨部全力慰留，但他退選意願頗堅定，目前仍持續慰留，希望能有轉圜。