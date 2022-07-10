國民黨年底縣市長選舉布局倒數，黨中央近日正在做澎湖縣長內參的協調式民調，要做為最後決定提名參考，在副議長陳雙全與現任縣長賴峰偉中擇一合適人選參選。黨務人士表示，最快周三中常會完成提名，但民調只是參考因素之一。

黨務人士表示，澎湖縣黨內已經做過兩次民調，但因為一直在等民進黨提名人選確定，才讓整合稍微延後，不過現在時間已經所剩不多，近日就會再做一次民調了解最後縣民支持動向，就會完成提名。

至於民調進行期間，黨務人士說，澎湖縣人口與戶數較少，還多數集中在馬公市，民調容易被操作或他黨偷襲，因此民調時間不變透露；且考量當前民調有失真可能，民調結果只是重要協調參考，提名人選仍會綜合各人選與客觀條件決定。

不過，陳雙全周五已在個人臉書宣傳「最後一波電話民調即將展開」。

地方人士說，賴峰偉具完整政治資歷，但已3任澎湖縣長，2018年回鍋參選時還允諾不選連任，若提名有誠信問題；陳雙全具基層實力，也有分食脫黨參選澎湖縣長的馬公市長葉竹林實力，但民調對賴必須有明顯優勢，提名才有正當性。

不過黨務人士表示，這次縣市長提名原本就沒有保障現任條款，但分析整體情勢，賴峰偉出線機會還是較大。

此外，另一離島連江縣長提名部分，因連江縣選舉基本盤藍遠大於綠，國民黨已擬定將開放報准副縣長王忠銘與地政局長曹爾元兩人參選，相關規劃已向黨主席朱立倫報告。

至於連江縣長提名時程，縣黨部主委陳雪生表示，為避免連江縣成為其他縣市提名示範，是否周三常會一併提名，要看黨中央最後考量。

若國民黨連江縣長提名開放，將是自1993年連江縣長開放民選後，繼2009、2014年縣長選舉後（兩度均為楊綏生、劉增應競逐），第三次開放參選。

而2014年國民黨是到當年8月6日中常會通過最後一波縣市長提名的「澎湖縣及連江縣提名名單」時，決議不提名，核准時任縣長楊綏生及時任縣府衛生局長劉增應互相競爭。當年選舉由劉獲勝選，並於2018年順利連任至今。

至於也還未完成的嘉義縣長提名，黨中央對黨副秘書長王育敏仍有期待。而新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，則尊重市政優先要求，8月完成提名。