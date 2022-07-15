立委何志偉指出，組織戰早就動起來了。（葉書宏攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」事件持續延燒，陳時中競選團隊總幹事、立委吳思瑤今（15日）反批藍營，每天都用同樣的話題攻擊，「就是無步矣！」國民黨想要讓對手失分，自己也無法從中得分。

吳思瑤今在立院受訪表示，選舉有一個鐵律、經驗法則，比較強的候選人都會成為被鎖定攻擊的對象，反而相對弱的一方，就會緊咬比較強的團隊、死纏爛打，弱的團隊要藉由攻擊拉抬自己，這樣的選舉鐵律又在上演，國民黨的候選人們在氣勢、條件、政策論述都非常弱，只有藉由攻擊拉抬自己。

她強調，林智堅論文事件後續由中華大學、台大學術釐清，學術歸學術、選舉不需要來炒作，此外，陳時中防疫工作，人會走制度會留下來，要建立台灣後疫情時代國家整體防疫體制，陳時中領導指揮中心900多天兢兢業業，國民黨持續攻擊、每天都用同樣的話題攻擊，「就是無步矣！」沒有更強的政策論述，國民黨想要讓對手失分，自己也無法從中得分，這是顯而易見的。

吳思瑤也表示，不放棄整合任何一方力量，何志偉、高嘉瑜、林昶佐出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，黨籍立委當然會是競選團隊主力，雖然林昶佐非民進黨籍，但長期與民進黨合作，借重區域立委的地方實力與市政經驗，強強聯手，成為北市選戰的黃金金三角，全力以赴各就各位。

她也批評，自己對於市政熟悉度都高於國民黨台北市長參選人蔣萬安，國民黨已經亂了陣腳。

何志偉指出，組織戰早就動起來了，無論在各行各業或群組等，接下來就要持續發展，昨天跟陳時中討論，從網路及地方反映態度都很正面，每一位支持者都是總幹事；台灣的疫情跟國際相比控管相對好，但有疫情就會對民生、經濟有影響，未來則是要著眼於市政願景，柯市府就是會說謊、狀況外，台北市民選民水準非常高，會看以前的所作所為以及未來的願景，地方的組織會一起動起來。