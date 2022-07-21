三腳督蔣萬安該「打」誰？ 于北辰曝這問題傷腦筋

國民黨參選人蔣萬安因個性溫和，導致外界常認為他「很弱」。退將于北辰指出，由於陳時中與黃珊珊各自有優勢，蔣萬安的難處正是在於「主題很難做」。

于北辰昨（20日）在政論節目《新聞面對面》指出，目前北市是三腳督狀態，對於蔣萬安而言，他必須做出「要聯合陳時中去打黃珊珊，還是聯合黃珊珊去打陳時中」的選擇，「這一定是個選擇，不可能『甲打乙、乙打丙、丙打甲』，那樣就大亂鬥了」，于直言「大亂鬥對誰都沒好處直言，所以一定要聯合一方去打對手」。

于北辰表示目前最有可能的情況是蔣萬安聯合黃珊珊去打陳時中，但蔣萬安不敢這麼做，因為黃珊珊「一分跟蔣一起打陳時中，兩分敷衍，七分壯大自己」，等到蔣把陳打趴，「我（黃珊珊）變大了」；而陳時中則因蔣、黃都屬於泛藍，所以可以一次打兩個人，「他打柯文哲就是打黃珊珊，而面對蔣萬安最好的方式就是忽略」。

于北辰提到，蔣萬安若是打市政議題就會打到黃珊珊，打衛福部的議題黃珊珊會加入一起打，自身聲勢會變大，「因此蔣萬安現在不是不打，他的主題很難做」。于指出，陳時中不是沒參與過選舉，「他當過主管與衛福部長，因此有治理一個團隊的理念」，擔任副市長的黃珊珊「至少也學一半」，而只當過立委的蔣萬安沒當過主管、主帥，面對這樣的大型選戰「沒有一個主軸目標」。

由於大家都認為蔣萬安「太佛系」，最後于北辰也建議他唯一的做法就是「發動攻擊」，但也直言蔣不會攻擊，因「沒有目標，我要打哪裡？」