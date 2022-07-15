國民黨桃園市長參選人張善政（左）、前行政院副院長杜紫軍（右）陪同一起參訪桃園市龍潭區歐萊德企業。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政15日到桃園市龍潭區歐萊德參訪，因民進黨桃園市長參選人林智堅也到龍潭參訪，張善政說，不會刻意安排碰面，但競選過程還有好幾個月，意外、不經意同框很可能發生。至於網路投票領先近52％，他說，平常心面對。

林智堅到龍潭參訪菱潭街及鍾肇政文學生活園區，張善政則到位於龍潭的綠色美妝公司歐萊德參訪。他受訪說，不會刻意安排碰面，但競選過程還有好幾個月，意外、不經意同框是很可能發生也很平常的事，若碰到他就是彼此祝福彼此。

至於有網路投票「看好誰能當選桃園市長」，張善政贏約52％。張善政說。民調隨時都在做，贏的話也不要太高興，要非常戒慎努力。萬一數字比較低，就要勉勵自己更為努力，但還是要用平常心面對。

張善政致詞表示，在龍潭上班12年，經過這裡幾百遍、上千遍，可是從來不知道有這家這麼傑出的企業。他又說，桃園是台灣工業產值最大的縣市，工業基礎非常龐大，但產業界都面臨怎麼樣降低碳排的問題。他說，歐萊德是台灣、桃園、龍潭的驕傲，歐萊德還是全世界美妝業中，第一個拿到零碳排認證的業者，這些經驗對桃園在地企業往同樣方向走非常寶貴，相信董事長葛望平不會藏私，會大方分享。

張善政又說，市府角度來看，推廣環保、零碳排過程需要投入人力、知識、成本。他提到，若有機會入主市府，市府在認知教育可以幫忙推廣。張善政表示，因企業有推動過程很多成本考量，市府也可以挹注企業資源，讓企業走得更快、更順。