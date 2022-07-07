南韓超人氣性感女歌手Jessi，亮麗外貌與火辣身材，加上渾厚歌聲及直率、幽默個性，讓她受到大批粉絲喜愛，近幾年加入多個綜藝節目主持群，使她人氣不斷攀升，但也因為工作量暴增而使身體吃不消，甚至頻繁進出醫院，讓她只好做出驚人決定，嚇壞一票粉絲們。

Jessi2019年加入由天王PSY所經營的經紀公司「P NATION」後，以「公司第一位歌手」的身分獲得許多資源，一連推出《Nunu Nana》、《What Type of X》、《Zoom》等多首膾炙人口的饒舌單曲，公司更為她安排許多廣告、代言，及綜藝節目、YouTube頻道主持，使演藝事業蒸蒸日上，但沒想到她的健康卻因此每況愈下。

據了解，Jessi近幾年因身體無法承受忙碌的工作行程，曾多次送醫吊點滴，就連拍攝自己的單曲MV都無法負荷，令粉絲們相當擔心。如今，Jessi與P NATION的3年經紀約已到期，與PSY感情深厚、擁有多年交情的她也陷入苦惱之中，日前在主持綜藝節目《第六感》時，被算命師講到續約一事還忍不住泛淚，看得出她承受著不小的壓力，在網路上也掀起熱議。

而昨（6）日P NATION發出聲明，表示公司與Jessi的合約到期在6日到期，確定不再續約，但他們仍真心感謝這段時間愛著Jessi的所有粉絲，公司也會為Jessi日後展開的多樣化活動繼續應援，也希望大眾能繼續以溫暖的鼓勵支持她。隨後，Jessi也發出聲明希望大家不要做過多的猜測，給她一些喘息的空間，並強調自己「沒有要退休，一切都還剛開始」，最後不忘感謝公司所有人一路走來的支持，受到粉絲們的讚賞。