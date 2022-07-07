藝人小蠻（王承嫣）與邵翔愛情長跑7年，在2020年結婚並於隔年生下寶貝兒子「至尊寶」，之後她便經常透過社群平台與粉絲分享私下的育兒生活及教養方式。昨（6）日晚間她便再度發文分享兒子因貪玩摔倒，她竟忍不住斥責，複製小時候最不喜歡被長輩管教的方式，這才深刻體會別人常說的「育兒就是在照鏡子」。

小蠻6日於IG及FB粉絲團上PO文，透露自己小時候因為很愛哭，常常3秒落淚，因此被取了「愛哭包」的綽號，長大才逐漸明白這是對原生家庭沒有安全感才會出現的「高敏感」現象。但她也因為太愛哭了，經常被身邊的大人指責「不要再哭了，這有什麼好哭的？」、「好了！不要哭了！」，甚至語帶威脅「再哭我要生氣了！」、「我數1、2、3，不准哭了！」，但從沒有人真的理解她悲傷的原因跟理由，也沒有人有耐心等她哭完後問問她怎麼了，所以她為了受到關注，之後只好變得憤怒，不管發生什麼事情都先生氣再說，這樣才有人會來安撫她、抱抱她。

接著小蠻透露，某天兒子「至尊寶」在窗邊玩窗簾時，她曾開口提醒「你這樣等等會跌倒，有可能會很痛」，結果下一秒兒子便臉朝下的滑倒在地，當下心急如焚的她，竟忍不住脾氣大聲斥責兒子「媽媽剛剛是不是說過你這樣會跌倒」並將兒子一把抱起，當老公邵翔在一旁提醒不要責怪受傷的孩子，她才驚覺「我看見了我小時候複製過來的模式，為什麼無意識的就先罵再說？」之後她便懊悔自責的表示「當下我好氣，我好氣自己！好想收回剛剛那句話！」也深刻理解到別人常說「育兒就是在照鏡子」，希望藉此提醒自己「去同理當時人事物的處境，此刻眼前的片刻更能細心察覺感受聆聽」再度吸引大批粉絲共鳴。