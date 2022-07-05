從選秀節目《超級偶像》出道的40歲女歌手朱俐靜，2020年發現自己罹患乳癌後曾積極治療，抗癌2年仍不敵病魔於7月3日病逝，讓粉絲及親友悲痛萬分。但事實上，與她感情深厚的媽媽，過去也因罹患癌症，而在罹癌後5個月就病逝，讓當時正在表演的她忍不住淚崩，沒想到6年後她也同樣罹癌撒手人寰。

根據《ETtoday新聞雲》的報導，朱俐靜曾在2016年時接受採訪，提到媽媽在當年6月份因肚子痛而前往醫院檢查，原本他們都以為只是膽結石之類的小毛病，沒想到一檢查竟發現罹患與賈伯斯同類型的「神經內分泌癌」，雖然不是什麼罕見疾病，但媽媽發現時已是癌症末期，因此在病發3個月後，媽媽的病情就急轉直下住進了安寧病房，第5個月就病逝，朱俐靜還在媽媽離開前，說了一句「恭喜，再也不痛了」。由於整個病程太過突然且快速，讓她談起這段回憶仍數度落淚。

沒想到媽媽離世6年後，朱俐靜也發現自己罹患乳癌，雖發現後積極治療，但IG及FB久未更新的她，卻在本月4日於臉書上發出家屬聲明「感謝各方的關心～總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，己經在7月3日平靜地離開了我們。對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間。知道大家一定有很多話想跟MIU說，我們會再公佈追思會的詳細資訊，懇請大家體諒」，粉絲們看到這突如其來的噩耗都直呼「無法接受」。