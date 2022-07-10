雜誌模特出身的馬來西亞女星楊寶貝(本名楊虹玲)，16歲曾出版第一本小說，憑著正妹作家人設迅速走紅，近年來她轉型當起網紅，臉書擁有70萬粉絲追蹤、Youtube也擁有47萬粉絲，想不到一項主打亮麗外表和緊緻身材的她，近日卻頻頻被網友質疑身材發福，而這單純身材變化，竟是身體出現了大問題。

楊寶貝近來開直播被指出身體似乎腫了一圈，在本月4日，她先PO出一張泳裝照，透露自己正在減肥中，想不到才隔2天再PO文，她向大家透露，「我終於去驗了婦科，證實我的子宮生了血瘤」，才解開辛苦運動還瘦不下來的毛病，現在的她身體經期大亂，還需要每天服藥，正在等詳細的醫學檢查報告出來。

楊寶貝2天前曾曬泳裝照透露會好好減肥。(圖/楊寶貝 FB)

楊寶貝感嘆現在她需要好好調養身體。(圖/楊寶貝 FB)

事實上，現年才26歲的楊寶貝曾在上月22日指出，自己長期服用精神疾病藥物，多少有點影響身體荷爾蒙，體重比之前重了8公斤，雖然現在是小胖子，但也會好好檢討，也會努力減肥；哪知真相卻是「子宮長出血瘤」，讓她忍不住猜想可能是她一直工作太過拼命，現在的她需要好好調養身體才行。

楊寶貝身體出狀況消息一曝光後，粉絲湧入留言替她加油打氣，並要她不要理會酸民的攻擊，也要隨時留意身體狀況，如今賺錢再重要身體也要負荷得了，之後再慢慢回來開直播打拼，除此之外，也有人要她改變飲食、注意營養價值，希望偶像能夠早日恢復健康。