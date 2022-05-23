中職啦啦隊「Rakuten Girls」成員林穎樂（Nina）外型亮眼，她在休季期間參加體育綜藝《全明星運動會3》，不但成為節目的選秀女狀元，也曾獲得MVP的肯定。其實林穎樂過去還是一名游泳教練，她近日在IG限時動態開放問答，也透露了因擔任游泳教練工作所留下的後遺症。

林穎樂昨(22日)用IG限時動態的問答功能與網友互動，透露自己的第一份職業是「救生員」；而曾擔任游泳教練的她，被問到參加完《全明星運動會》後，是否還有在教游泳？她坦言，過去工作時長期泡在泳池裡，導致「子宮太冷」，每次生理期都會感到十分疼痛，所以她後來就辭去了這份工作，意外揭開了女性游泳教練可能遭遇的職業傷害副作用。

林穎樂透露因長期泡在泳池，導致生理期容易疼痛。。（圖／取自林穎樂IG限時動態）

此外，她還看到有粉絲問：「沒有運動天賦是否能補救？」，對此，林穎樂也正面積極的態度回應說：「一定可以的！只要認真不斷地勤練習，相信會做得很好！」，她鼓勵粉絲可以選擇喜歡的運動，因為「開心運動」才是最重要的，一番回答與她職棒啦啦隊的陽光形象相符。

林穎樂鼓勵粉絲開心運動。（圖／取自林穎樂IG限時動態）

林穎樂先前曾在《全明星運動會3》中參加游泳200公尺接力賽，身為藍隊中間棒次的她，憑藉著當過救生員及游泳教練的身手，很快就拉開與對手的差距；儘管加上同隊隊員犯規的5秒，仍然戰勝紅隊，標準的動作及速度也讓大來賓東奧國手王星皓讚：「已經是參賽的水準！」。