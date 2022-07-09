現年36歲台灣女星朱芯儀，過去出演電視劇《犀利人妻》走紅，去年底被診斷罹患乳癌，辛苦經歷6次化療後，近日已開刀切除右側乳房，完整手術共耗費17小時還曾一度大出血，所幸目前身體狀況一切安好。今(9日)老公衛斯理曬出兒子樂樂幼兒園畢業照，同時曝光朱芯儀當下身體狀態。

衛斯理今在IG限時動態PO出照片，可見他和朱芯儀一起參加兒子的幼兒園畢業典禮，用相機替全家人留念，樂樂還幸福地靠進爸媽懷裡，而才剛手術切除右側乳房的朱芯儀，在家休息一段時間過後，身體狀況也已改善不少，不僅雙眼炯炯有神，臉部氣色紅潤健康、站姿精神而有力。

術後的朱芯儀曾和衛斯理出門小旅行，還興奮分享照片是樂樂拍的。(圖/朱芯儀 IG)

朱芯儀曾透露結婚11年遇到乳癌人生關卡，她非常慶幸有老公衛斯理的陪伴。(圖/朱芯儀 IG)

朱芯儀成功挺過生死交叉口，在她手術休養期間，一家五口皆由衛斯理親自照料一切，小孩接送也都由他負責。如今朱芯儀出院後，全家人也曾共度親子歡樂時光，今天夫妻二人出席兒子畢業典禮時，衛斯理快樂地紀錄下樂樂在幼兒園的點點滴滴，並曬出帥照打趣寫道：「要出道了嗎？」

幸運的朱芯儀及時發現乳癌治療，而日前歌手朱俐靜不敵乳癌逝世，她便發文寫下：「相信你是去了一個更無痛苦的地方，你已經很勇敢了，真的，希望那裡可以讓你自由歌唱」，不少網友看到也替她打氣，「她現在已經無病痛，開心的在天上唱歌了」、「姊也要樂觀堅強，你的故事鼓勵很多人」、「芯儀一起加油」。