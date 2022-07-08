癌症已連續多年蟬聯國人十大死因的冠軍，對此，家醫科醫師洪暐傑分享，一位丈夫行房的時候，發現妻子的私密處變緊，覺得有些不對勁，就醫檢查發現是大腸癌，讓眾人驚呆。醫師解釋說，這個案例的狀況應是大腸癌腫瘤往前壓迫到陰道，才導致陰道空間變小。

家醫科醫師洪暐傑在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，一名丈夫帶著妻子來看診，表示最近與老婆行房，事前使用「手指探索」的時候，發現老婆私密處的緊實度變高、陰道空間明顯變小，起初醫師以為是這位丈夫太過焦慮了，結果沒想到，做個檢查發現那位太太竟然罹患了大腸癌。

洪暐傑表解釋說，女患者的陰道空間異常地變小，恐是大腸癌的腫瘤往前壓迫到陰道所致，而女患者的老公很敏感的察覺到這一點。對此，醫師也呼籲大家千萬不要懷疑自己的老公，其實像很多女性的乳癌，也都是由先生發現的，所以如果先生覺得太太哪裡有異常，就勇敢說出來，不要怕被罵；而太太也不要覺得先生只是來找麻煩。

桃園醫院腸胃科主治醫師萬儼則說，大腸癌主要為大腸息肉發生變異，最後癌細胞持續繁殖導致大腸癌。罹患大腸癌以後的臨床症狀為腹脹、腹痛、消化不良、體重減輕、大便習慣改變、排血便或暗紅色較黑的糞便、大便形狀較以前細窄、大便無法解乾淨的感覺等。另提醒家族有大腸息肉史的人，建議要固定做大腸鏡檢查。