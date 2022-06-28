現年55歲的香港男星林立洋（林利），過去曾是香港小虎隊的成員，以帥氣外表、迷人嗓音擄獲大批女粉絲的心，轉戰戲劇圈後也陸續在多部電影及電視劇中演出。2019年與小14歲的台灣嬌妻陳貞均結婚的他，曾多次在社群媒體上大方曬恩愛，近幾年卻屢傳婚變，日前甚至遭女方公開吵架影片，怒控林立洋「騙吃騙住、沒婚禮、沒鑽戒」，讓網友們看了全傻眼。

林立洋先前為了照顧癌母，經常台灣、香港兩地跑，兩夫妻因此聚少離多，直到母親於2021年過世後他才定居台灣，夫妻倆也經常在臉書上曬恩愛。不料，陳貞均近日卻突然PO出一段兩人爭吵的影片，內容除了痛罵林立洋「騙吃騙喝」外，還向他怒吼「那你該給我的錢呢？結婚呢？鑽戒咧？」但言語中聽得出陳貞均有些醉意，影片沒多久後也遭到刪除。

而林立洋接受《中時新聞網》採訪時透露，自己現在住在酒店，坦言回台灣這半年已經因為類似狀況住過酒店好幾次，不懂老婆公布影片是怎樣的心態，為何講這種無聊事讓大家審判。他說老婆不是壞，只是太愛喝酒，喝酒後就變成另一個人，他現在還不知道該怎麼處理這件事，也沒有想要離婚，她也沒有做錯什麼大事，還是希望以和為貴、聽天由命。

林立洋坦言自己在這樣的家庭生活確實很辛苦，在家必須面對兩個極端的人。患有精神疾病的丈母娘已經拿刀砍過他好幾次，上周林立洋才又被砍傷報警處理，丈母娘目前正住院治療中，他也無奈透露「她們每天吵，我有時要在中間擋，每天看這樣的狀況真的很累，我也是包容了。有時在想，還好我看得開，不然可能已經掛了」。

另外，林立洋稱老婆經常喝酒，卻被老婆反控他天天喝，他也喊冤解釋：「我喝酒是小酌，5、6點會去7-11喝一兩杯清酒放空舒壓，但她喝酒是喝到天亮，是不一樣的。像那晚晚餐我們一起喝完一瓶紅酒，她一定要去追第二攤、第三攤，勸她不要去還是去了」對於老婆的舉動同樣感到無力且無奈。