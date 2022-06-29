55歲香港男星林立洋（林利），曾是香港小虎隊成員，以帥氣外表、迷人嗓音擄獲大批粉絲的心，2019年與小14歲的台灣嬌妻陳貞均結婚，近幾年卻屢傳婚變，甚至遭女方公開吵架影片怒控「騙吃騙住、沒婚禮、沒鑽戒」，對於嬌妻心寒發文表示「好聚好散」，他凌晨也在臉書回應此事，並強調「自己已經盡力了」。

林立洋近日遭嬌妻陳貞均PO出兩人爭吵影片，內容除了痛罵林立洋「騙吃騙喝」外，還向他怒吼「那你該給我的錢呢？結婚呢？鑽戒咧？」不過影片沒多久就被刪除，他先是否認「騙吃騙住」一事，表示都有匯款紀錄為證，更強調結婚時送Tiffany戒指，但從未承諾要給鑽石，日前接受《中時新聞網》採訪時，他透露回台灣這半年因為類似狀況住過酒店好幾次，也不懂老婆公布影片是什麼心態，雖然不知道該怎麼處理這件事，但也沒有離婚念頭，還是希望以和為貴、聽天由命。

林立洋愛妻凌晨發文寫道「好聚好散」，疑似透露出對婚姻的無奈。(Erin Chen （陳貞均）臉書)

未料愛妻陳貞均凌晨發文，疑似隔空對林立洋喊話，只見內容寫道：「好聚好散，願一切順心，祝福⋯⋯謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了」，字句中透露出對這段婚姻的諸多無奈。

林立洋凌晨發文向愛妻隔空喊話。(林利臉書)

對此，林立洋曬出住在飯店的照片，寫下：「我已經盡力了，回頭是我的生活」，最後強調要讓自己開心走下去，就如同以前的生活方式是一樣不會改變，更不忘隔空向愛妻喊話：「希望太太息怒,我會盡力把所有要的情緒放下給妳」。