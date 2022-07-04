新北市1名44歲洪姓更生人，他在7年前因酒駕遭裁處9萬元罰緩，加上其他交通違規，累計罰鍰達12萬7000餘元，行政執行署新北分署雖曾扣押其郵局存款債權，但因執行時其帳戶沒錢，導致無法執行，後來洪男因案入獄服刑，罰緩便一直欠繳，直到上月20日，他刑滿出獄，隔日看見淡水炫富女酒駕新聞，內心感觸良深，便主動由老婆陪同，主動聯繫書記官辦理分期繳納。

洪男家住新北市蘆洲，104年7月間，他因無照駕駛汽車，在臺北市羅斯福路5段一帶，被警察攔檢酒測，加上5年內2次以上酒駕，遭台北市交通事件裁決所裁罰9萬元；110年10月間又因「不依規定駛入來車道」及「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示」，遭新北市政府交通事件裁決處各裁罰1200元及900元，另外他還滯納健保費3萬5000餘元，各案被陸續移送新北分署執行。

行政執行署於今年4月間扣押其郵局存款債權，但是因爲執行時，洪男已因其他案件入獄服刑，加上他的郵局帳戶內並沒有錢，所以導致無法執行，所需執行金額累計達12萬7000餘元。

不過洪男在上月20日服刑期滿出獄，隔日看見淡水炫富女酒駕撞死道路施工交管工人的新聞，內心頗有感慨，便主動由老婆陪同，向書記官辦理分期繳納，並由老婆作保。他向書記官表示，因為自己剛出獄，在從事鋪設柏油路面的工作，而淡水遭撞死的工人也算是同業，再加上自己也曾酒駕，所以心裡很有感觸，才決定處理積欠已久的酒駕、交通違規罰鍰與健保費。

新北分署考量他剛出獄，且收入不豐，還需要扶養老婆及小孩，因此同意讓他以每期5000元、共分26期的方式繳納，並由他的老婆書立擔保書作保，洪男也宣示此後不再酒駕。

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