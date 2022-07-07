市府指出，輕症或無症狀確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫之考生，即日起至考試當日自主上網填報。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

針對輕症、無症狀之居家照護考生，則另設置居家照護考（分）區試場。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

大學分科測驗7月11日、12日登場，新竹市政府指出，考生應留意防疫措施，針對輕症或無症狀確診、居家檢疫、居家隔離、自主防疫之考生，即日起至考試當日自主上網填報，若未主動據實填報則取消考試資格，不予補救。

另，市府指出，在考場規劃上，居家隔離、居家檢疫、自主防疫等具感染風險之考生，安排於一般考（分）區之不同類別隔離試場應試。

針對輕症、無症狀之居家照護考生，則另設置居家照護考（分）區試場，上述考生前往應試地點，以搭乘防疫車隊或同住親友1位接送前往，車上人員全程配戴口罩，考生坐於後座，不可飲食。

市府提醒，居家檢疫隔離措施放寬為「3＋4」，民眾若需接送返國入境親友，需參照防疫車隊的規定，落實相關防疫措施，以保護自己及同住家人。

相關防疫規定，包括接送者由打滿3劑或至少2劑疫苗的人進行接送，建議穿戴手套和口罩，並盡量減少同車的人；親友上車前，應對手部、鞋底及行李噴酒精進行消毒；車內勿飲食，避免脫口罩。適度開車窗保持車內空氣通暢，避免冷氣持續讓病毒在車內循環；車內的人全程佩戴口罩，避免交談、碰觸；接送完成後，全車應進行內外消毒，加強車門把手、座椅、安全帶等經常碰觸的區域。

衛生局指出，建議接送者應主動詢問入境親友機場篩檢的結果，如有確診，建議接送者主動進行自我健康檢測及快篩。

市府表示，如需在家裡執行居家檢疫隔離者，原同住家人可選擇住「我ok我來住」旅館，可電詢居家關懷中心03-5320900，或直接打電話向旅館預訂。

新竹市7日新增576例確診個案，今年以來累積7萬2614例，居家照護者為5128人、居家隔離者為1296人。