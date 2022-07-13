首度舉行的大學分科測驗昨結束，全國教師會表示，分科測驗的題目敘述方式、組卷方式都讓學生無法於作答時間內完成試卷，建議大考中心應再行研究調整；同時，高中生寧可在前面升學管道就定位，不願再花時間準備考試，因此預估分科測驗考生人數未來仍可能持續下探。

111考招新制實施的第一次大學分科測驗於昨天舉行完畢，共計有2萬9085名考生報考，較去年大幅減少超過1萬人。分科測驗成績呈現方式也與過去不同，從原始總分改為60級分制。對學生而言，分科測驗不僅是高中三年學習的總評量，更是影響大學登記分發入學的直接依據。

全教會解析指出，今年分科測驗考題維持過去的水準與特色，除了貼近時事，也強調學生解決問題的能力。不過分科測驗相較於學測而言，還多考了加深加廣內容，今年加深加廣內容占比極高，以後學生在準備分科測驗時，需多加留意。

全教會說，分科測驗的題目敘述方式、組卷方式恐都讓學生無法於作答時間內完成試卷，建議大考中心應再行研究，以調整題數、難度、應試時間之比例。此外，今年地理科出現單一版本才有的名詞，有違過去指考時代不能獨厚單一版本的原則，應修正。

全教會說，今年分科測驗報考人數大幅下跌，除了國、英、數乙不考之外，或許也和「108課綱下的高中生具更多自我意識」、「分科測驗與學測考題質量差距太大」、「考試時間由七月初延後近兩周」有關。這些因素的疊加，均讓高中生寧可在前面的升學管道就定位，也不願再花時間準備考試，因此預估分科測驗考生人數未來仍有可能持續下探。

從去年開始就不斷有人呼籲，分科測驗應加考國文、英文。全教會說，分析今年試題內容可知，分科測驗的內容較學測有極大差距。以物理科為例，學測僅需考1冊，分科測驗需考5冊，更不用說其他科目也有同樣狀況。

全教會指出，在考試內容倍數增加，且考題難度又顯著提高的情況下，學生如何能在短短3～4個月從學測狀態調整到分科測驗狀況，極具挑戰性。如再增加國文、英文兩科，難保不會有「兩頭空」的情形發生。是以師、生、家長未來面對類似呼籲時，均應謹慎思考。