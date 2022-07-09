基隆市警察局8日深夜，由局長劉耀欽親自帶隊，實施「青春專案」，進行擴大臨檢勤務。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局8日深夜，由局長劉耀欽親自帶隊，實施「青春專案」，進行擴大臨檢勤務。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

為確保青少年不會在暑假期間受到社會不良場所及涉及偏差行為等影響，基隆市警察局在暑假期間實施「青春專案」，進行擴大臨檢勤務。8日深夜，甫證實即將提前退休的基隆市警察局局長劉耀欽，親自帶隊執行勤務。一夜之間，基隆警方除查獲青少年深夜逗留場所外，也查獲詐欺通緝犯及公共危險罪等。

基隆市警察局長劉耀欽8日證實，因個人因素，已向基隆市長及警政署申請提前退休並獲准。但劉耀欽8日深夜仍帶領基隆市警局的幹員，執行「暑期保護青少年──青春專案」擴大臨檢勤務，於現場向同仁提示臨檢工作重點。劉耀欽表示，雖已宣布要辦理退休，但仍會秉持從警初衷、戮力從公，同仁們也會堅守崗位，全力維護本市治安及交通工作。

基隆市警察局表示，8日晚間警方運用優勢警力威力掃蕩轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，及規劃於各易肇事路段執行路檢攔查，全力杜絕青少年改裝排氣管車輛炸街、飆車及酒駕，維護用路人生命安全。

截至9日凌晨為止，基隆市警局已查獲9名青少年深夜流連於場所內，並將違法業者依違反社會秩序維護法予以裁罰。基隆市警局強調，凌晨執行臨檢時，也與業者再次宣導應善盡第三方警政責任，不得容留青少年超過深夜零時時段，避免觸法。

基隆市警局少年警察隊副隊長高玉憲則表示，8日深夜至9日凌晨的擴大臨檢，警方查獲了一件公共危險罪，逮捕一名嫌犯，另外也查獲詐欺通緝犯1人。高玉憲強調，警方會在暑假期間持續進行查緝，以維護青少年健康成長環境。