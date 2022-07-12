基隆關近期不斷查獲，電子煙油偽裝為工業用香精，企圖蒙混闖關。（基隆關提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情趨緩，海關持續加強邊境查緝，基隆關近期不斷查獲，電子煙油偽裝為工業用香精，企圖蒙混闖關。據統計，6月底短短7天，緝獲1394公升煙油，市價約新台幣1400萬，依涉違反藥事法、菸害防制法送辦及查處。

基隆關表示，今年6月24日至30日連續7天，於海運快遞貨物專區緝獲72件電子煙油偷渡案件，總計1394公升，市價約1400萬元，多數為辦理通關的貨物，偽裝為工業用香精，經關員開箱查獲。

基隆關強調，海運快遞貨物專區自今年迄今，已緝獲多起進口貨物夾藏電子煙產品案件，總計查獲電子煙油1484公升、煙彈1萬6141瓶、主機1萬5500台，以及煙桿1萬9600支，市價約3000萬，如流入市面，恐嚴重損害民眾健康，將持續加強查緝。

基隆關呼籲，我國尚未開放電子煙相關產品進口，民眾切勿自國外購買進前不明電子煙油、煙彈吸食，不僅來源及成分堪慮，且如含有尼古丁或其他藥品成分須以藥品列管，若未取得輸入許可證，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

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