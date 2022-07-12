大多數小吃攤、鹽酥雞攤、早餐店時常全年無休，或是一個月休不到5天，不過有男子記錄隔壁鹽酥雞攤27天不開店理由；從原PO製作表格可見，該鹽酥雞攤主要是以老闆與其家人身體狀況不開店理由最多，其餘則有天氣、器具、商品、房東因素，或是其他不明因素影響，網友也笑說這位老闆是「做身體健康的」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，他表示自家旁有間「神奇的鹽酥雞攤」，幾乎每天都在看為什麼不開店，並且把原本要用來記錄訂餐的表格，變成紀錄鹽酥雞攤休假的理由。

從原PO製作的表格可見，原PO從6月6日開始記錄，鹽酥雞攤休假理由，以老闆身體狀況為最多，有「老闆身體不舒服、感冒變嚴重、繼續休養、老闆中暑、手腕舊傷復發、手痛針灸、手痛沒買菜」，另外也有家人身體不適影響開店理由「小朋友身體不舒服、小朋友拉肚子、外公急診沒人顧小孩」。

男子做表格記錄鹽酥雞攤27天休假理由，其中不免以老闆與家人身體狀況為最多。（翻攝自臉書爆廢公社）

除了，鹽酥雞攤老闆與家人身體狀況影響開店之外，其餘外在因素打擾開店，如「雨太大、下大雨、有事外出、油鍋故障、整理冰箱、商品不夠、房東臨時談事情、跟房東有約、商品不夠、攤子停水、瓦斯行忘記送瓦斯」，若無法歸類上述原因，原PO則以「不明原因」替代無法開店理由。

貼文一出，網友笑翻紛紛留言表示「老闆要不要去廟裡拜拜？整個月不是自己就是家人破病」、「其實老闆只是無聊打發時間而已」、「興趣使然罷了」、「特別用excel記下太幽默」、「緣分鹽酥雞」、「你好用心」、「可能是開興趣的」、「笑死，頭一次看到鄰居還幫做記錄的」、「絕對是財富自由」、「老闆做身體健康的」。

另外也有網友分享自家附近的「緣份店家」，「我們這邊鹹酥雞還有在放暑假的」、「我店旁邊也是，若運氣不好，一個多月沒開」、「我們這還有一間賣飯的一年開沒5天咧」、「我們社區還有一間團購網，一年四季都沒看到在開店」。