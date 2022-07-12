天氣炎熱，不少店家內都會開著冷氣等待客人上門，有正妹拍下1張有趣的照片，照片中某店家門口玻璃門上，寫著16個字「烏窺涼涼，掐麥呷渾，探吉辛叩，請勿欠肖」，這16個字讓她「看了3次，還是看不懂第1句『烏窺涼涼』」，讓她笑喊「需要翻譯蒟蒻」。

一名正妹在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是某店家玻璃門，寫著16個字貼在玻璃門上「烏窺涼涼，掐麥呷渾，探吉辛叩，請勿欠肖」，然而，16個字中，原PO表示看了3次還是看不懂第1句「烏窺涼涼」是什麼意思，並開玩笑的說「需要翻譯蒟蒻」。

正妹拍下某店家門口16字，第1句「烏窺涼涼」讓她求喊需要「翻譯蒟蒻」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言幫忙解答「有開涼涼，請別抽煙，賺錢辛苦，請勿欠債」、「有開冷氣，請勿抽菸，賺錢辛苦，不要賒帳」、「有開涼涼，指冷氣吧」、「有開冷氣的意思」。

然而，另外有網友也和原PO一樣，看不懂第1句的意思，「讀出來很像Ukulele」、「我以為是烏龜娘娘」、「我還以為他們有缺人，有職缺涼涼」、「難翻譯」、「第四句我一開始解讀是抽煙會欠人肖」、「五虧拎企，五卡齁否？」。

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