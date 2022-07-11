黃浩庭以擅長的薩克斯風作為歌聲。（夕陽音樂提供）

「金曲樂團」落日飛車團員（薩克斯風手）黃浩庭近期致力發展新台語歌手身份，於日前接連推出創作單曲〈That’s All My Fault〉、〈憂悶酒〉。此波單曲為黃浩庭「萬壽菊三部曲」概念的第二部曲，繼先前釋出的首部曲〈一夜情〉敘述相遇的過程後，兩首單曲作為第二部曲描述發展成為戀人階段後的爭吵與悲傷。

黃浩庭在〈憂悶酒〉發行當晚（8日）與鄭宜農開 IG直播，浩庭透露自己是因為鄭宜農才踏上音樂創作之路，所以在尋找〈憂悶酒〉合作歌手的時候，鄭宜農就是心中的不二人選。兩人憑藉著多年合作的深厚音樂情誼，也順利在歌曲中擦出不一樣的火花，黃浩庭以擅長的薩克斯風作為歌聲和鄭宜農「對唱」，帶給聽眾不同於以往的男女對唱想像，也讓歌迷直呼「太會吹了吧！」 直播中黃浩庭預告今年即將推出首張個人台語創作專輯，恰好爸爸袁小迪也要發新專輯，他笑說：「我們私底下有個比賽，就是看誰能夠奪下金曲獎，我們都卯足全力要贏過對方，還約定好要一起走紅毯。」

黃浩庭的父親為知名台語男歌手袁小迪，祖父為傳奇唸歌手黃清音。家世三代皆為音樂人，黃浩庭流連街頭野台、歌廳秀場，開啟五光十色的視野。在與落日飛車巡演全球並攜手奪得第 32 屆金曲獎「最佳樂團獎」後，黃浩庭預計於今年底推出首張個人專輯，攜手音樂圈好友，以混種新台語歌，互映他從小經歷南台灣俗麗夜生活，以及廿一世紀獨立搖滾樂的成長故事。