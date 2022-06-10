鄭宜農將在8月6日於台北流行音樂中心舉辦「新世紀的女兒」演唱會，門票於13日開賣。近日公布主視覺，她分享，這次透過視覺製作使用3D建模技術，在過程中，鄭宜農被上百台相機360度圍繞。

她在一個全黑的攝影棚中同步開啟閃光燈拍照，奇妙的體驗讓她笑說像在演影集《黑鏡》，感覺自己從裡到外都被「掃瞄」了一遍，而透過拍攝的照片，鄭宜農也趁機「看清楚」自己的模樣，看到自己在不同角度被捕捉的畫面，她感覺像認識了一個全新的自己，表示：「原來自己長這樣！」

隨著演唱會倒數，鄭宜農最近也展開超自律生活，每天規律練習及不間斷的運動，此外，為了防疫她更除了工作以外幾乎大門不出，希望保持最好狀態。

她透露，最近的生活很精實，每天規律的運動、規律的練習，以及不斷跟製作人討論歌曲的編排與節目的內容，也表示每天都固定在家騎飛輪到爆汗，訓練肺活量也增強體力；甚至因為擔心影響演出狀態，為防疫推掉不少朋友的聚會，笑說除了工作之外幾乎不太出門。