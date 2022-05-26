收到老友作家朱國珍的新書《Dear 小壯丁：手牽手一起走》，一口氣讀完，我就決定要寫篇讀後感。

不好寫，但我應該寫。不好寫，因為我只有養女兒的經驗。但我應該寫，因為，國珍與小壯丁的互動，有我們這一代為人父母的掙扎，有國珍這一代新女性的糾結與勇敢。

出版社之前就問我能否掛名推薦，我於是先粗略看了一遍電子檔。國珍比我年輕，文壇成就卻高我很多。她是個性鮮明，漂亮的多才多藝女文青。

感情路上或許這緣故吧，走得很辛苦，這本書，點出了她身為單親媽媽，一手把小壯丁帶到成人的酸甜苦辣，不簡單啊，一晃二十年。

我自己只有一個女兒。但我這輩兄弟三人，對「兒子」可謂不陌生，讀國珍的媽媽手記，很多地方很熟悉，有很多視角很有趣。

邊讀我會邊想到我那養三個壯丁的老媽媽，原來真是蠻辛苦的。

但我母親無法像國珍那樣，細細記下當媽媽的每一天，然而，若「天下的媽媽都是一樣的」，那國珍這本新書，是所有想了解「母親是一種怎樣的後天物種」的朋友，都值得一讀的。

然而，也因為國珍是一位現代女性，個性鮮明，所以她顯然也不會像很多老世代的女人，為婚姻犧牲自我，為家庭犧牲事業，她之所以寧可單親也要扛起母親的職責，繼續一位寫作者的耕耘，不但可以看出她「獨特非凡的自我期許」，或許，更點明了現代女性，在惱公與子女之間，最終取捨的果斷！

這是這本書好看的關鍵，當然，也在這本書裡，透露出一個現代女性，在感性的細膩，在理性的犀利，兩相激盪下，「不得不有所苦」的解析。

與其說，這本《Dear 小壯丁：手牽手一起走》，是一本單親媽媽教養兒子的心路歷程，不如說，這也是一本現代女性，走進婚姻家庭，遭遇挫敗後，矢志承擔單親媽媽角色的懺情書。

現代的單親媽媽，不可能是古代貞節牌坊式的女性，她們有情也有慾，她們有自己的職場驕傲有自己的人際互動，處處都暗藏了快樂與不快樂的八陣圖。

國珍在書裡坦承了，小壯丁國中階段，自己陷入嚴重憂鬱的泥淖，那是單親媽媽經歷了一段長時間的高亢期後，很自然的週期循環，人總要被自己的持續高亢，打落入一段自我質疑的低潮。但，更糟的是，孩子已經要青春期了！那也是他們，轉大人的一段自我迷惘的海洋，而剛巧相依為命的母子，都在各自的一片汪洋裡，你看著我我望著你，卻都無法預知「誰比誰更不可捉摸」！

小壯丁面對母親陷入憂鬱的告白，是非常震撼的：「我每天在學校上課沒辦法專心，因為我很害怕，我很害怕我回到家裡，妳已經從十二樓跳下去。」

無疑，因為這段話，震撼了單親的媽媽，讓她明白了自己的憂鬱，自己的情傷，對一位看似冷漠的青春期兒子，卻是那麼樣的嵌在心坎上，字字是血。我讀到這段文字，眼眶是濕潤的。一則為擁有一顆善良純潔心靈的「小壯丁」，感到不捨，他要承擔多少其他同齡孩子還不需要承擔的壓力！二則我也為國珍感到不捨，她平常在我們面前出現的亮麗，堅強，果敢，背後隱藏了多少強忍的悲傷！

國珍在自序裡，提到小壯丁越長大，越有一副「爸爸模式」，越來越像她的父親，「不苟言笑，沉默寡言的老父親。」

這段描述，深觸我心。我在《我父親》裡，描摹的父親形象，不也是「不苟言笑，沉默寡言」嗎？

生命是不是不自覺的，總有一些規律？父親就像父親，母親就像母親，而父親是男人，母親是女人，男人到了一個階段，女人到了一個階段，又都會基本重複了男人女人該有的角色性格？

這是我自己當了一個女兒的父親後，我常常在問自己的問題。我能不能，比較不像我的父親那樣，而多苟一些言笑，而不那麼沉默的多一些話呢？

我看到國珍幾乎整天把「我好愛你喔」掛在嘴邊，我是蠻開心的，我就是那樣，成天在我女兒旁邊，努力營造「我好愛妳喔寶貝」的語境，當然，換來的，也經常是我那青春期女兒，皺皺鼻頭，一副「爸你又來了的無可奈何狀！」

但，我們這一代，經歷了母親的賢淑，自我壓抑，經過了父親的沉默，愛在心裡口難開的低調，也許，是該轉變心態，以更積極的表態，向我們的孩子，隨時訴說我們為人父為人母的「愛在其中」。

《Dear小壯丁：手牽手一起走》，是一本不吝於說愛的媽媽手記，是一本單親的漂亮的女性，如何成全一個孩子的健全成長，而不斷做自我調適的女性成長書。

國珍是個風格技巧十分多樣的作家，卻在這本書裡，以平實的散文風格，娓娓道來她做母親的驕傲，似乎是要提醒我們：母親就是這樣，親子互動就是這樣，不需要花俏，只能很平實的面對日常，一步一步的往前走。

唯有一天，孩子長大了，推開窗，敞開門，望著遠方的山脊蠢蠢欲動時，你便知道是時候了，放他飛吧！

《Dear小壯丁：手牽手一起走》，書名很好，一起走是緣分，放手飛，是期許，不管往哪飛，我們做爸媽的，都在家裡等你，孩子！

祝福小壯丁，祝福我的老朋友朱國珍。完成一本書，也是完成一段我們內心必須放下的過往。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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