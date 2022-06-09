趕在《一家之主》下片的最後時刻，衝進電影院，欣賞新鋭導演王希捷的力作，那是她的第一部劇情長片，訴說天下媽媽的無奈。

輕聲一嘆，原來天下的媽媽都是一樣的，電影中的媽媽，任勞任怨任謗，包辦了她們全家台工、外佣、廚娘、秘書、甚至套利的操盤手角色，每天清晨6點前一刻起床忙碌，連愛看的電影影集，只能趁全家人睡覺，才能獨享電視搖控器。

會心莞薾之餘，我也反問起自己，這樣的媽媽角色，好像是日積月累，心甘情願下的結果，我這一代人，天生奴性，在周而復始之後，「阿信媽媽」就出現了。

只是這樣的角色，會被王希捷導演，當作電影來拍，而且拍得那麼細膩貼切，非常令人喝采，年輕電影人願意回頭找她們熟悉話題，小題大做，這是很好的方向。

雖然許多爸爸，總是翹著腿，坐在神似龍椅的大位置上，以君臨天下之姿，張顯「一家之主」地位，在王希捷導演眼中，那或許只是象徵性的「一家之主」，她要詮釋的媽媽，是用盡一生之力，扮演家庭「桶箍」角色，圈住一家人的喜怒哀樂與希望慾求，那才是實質性的「一家之主」。

我要代表許多天下的媽媽，感謝王希捷導演，這麼看得起我們。

而反攻、重申、與重生，是電影結尾，也是片名《一家之主》英譯「Reclaim」的核心價值所在，但天下媽媽，真的想搞革命，為自己的角色正名嗎，恐怕也未必。

為人女、人妻、人媳、人母的多重角色，逐漸讓「天下媽媽」傳承奴性，加上長年慣性使然，積重難返，就算媽媽們心情低落，借助旅行，短暫逃離，或展開各種壯遊行動，彷彿革命就要開始；但是，媽媽就是媽媽，她還是不安地去安養中心探望老母親，乖乖回到問題叢生的家，只是她膽子大些，坐上那以前不會坐的大龍椅，也不再對家人的每一個指令，言聽計從而已。但是，江山易改本性難移，這些媽媽們，很快就回到她原本的樣子，繼續當阿信媽媽的。

而習以為常的家人，會從媽媽出走後，出現暫時性的焦慮、難過與自省；不過，一小段時間之後，就會原形畢露，頤氣指使，回到從前，因為，那是媽媽的奴性、家人的慣性，早已根深蒂固，成為慣性。

其實，以自己的心境為例，媽媽們要的，不是「一家之主」的表面桂冠，而且一份被真心了解，被無私認同，簡單地說，被當一回事，成為一個獨立個體而已。

因為天下的媽媽，曾經有夢，走過半女懷春的歲月，但大環境使然，或錯誤抉擇，當她選擇平淡婚姻，長時間做牛做馬之後，最後在不惑之年，看到家已成型，子女長大，甚至上一代逐漸凋零，午夜夢迴時，她們會被一種聲音所招喚：「何不把塵封的夢想拿出來圓一圓」。

再次感謝王希捷導演，願意把媽媽看得這麼重要，把天下平凡媽媽的家常故事，演得那麼真誠細緻，饒富層次，讓天下媽媽有「窩心」的感覺。

憑心而論，全片的掌鏡、配樂、燈光、服務造型⋯，都很專業，可圈可點，尤其鮑起靜（1949 -）、寇世勳（1954-）、陸奕靜（1958-）、柯佳嬿（1985-）、李淳（1990-）的演出，更是恰得其分。

鮑起靜是轉動陀螺，出神入化，眼神有戲，演活了好媽媽的多元角色，與層疊交錯的困惑心境，令人拍案叫絕。寇世勳也演活了「天下男人只剩一張嘴」的虛浮，生活的蒼白、言語的狂妄，甚至在投資上的無知，都讓人目瞪口呆。

陸奕靜不愧是老手，演活了俐落姐妹淘角色，熱情直白，愛恨分明。柯佳嬿清純亮麗外型、眼中帶情、撒嬌不手軟，典藏文青理想性格。而李淳不愧是名家李安之後，充分掌握角色特性，賊頭賊惱的樣子，濫用長輩的信任，把年輕操盤手的好大喜功、狡滑冷血，演得絲絲入扣。

白壁微瑕的是那位「媽媽的媽媽」，顯得太雍容華貴，說起話來太字正腔圓，衣著過於貴氣，雖然話語頗具哲學內涵，但她沒有接上地氣，讓母愛的源頭，失去展露磅礴溫度，廣袤大愛的機會，非常可惜。

身為這一代女人，普遍是「三明治」命譜，上有耄耋長輩，需要床邊照顧，下有需索無度的好命子女，要五毛給一塊還嫌不足。枕邊的大男人，只記當年勇，叼叼絮絮，說得一口好經典，教訓起老婆完全不必打草稿。這樣的媽媽，彷彿成為現代社會的共同臉譜與際遇縮影。

也許正逢端午節過後的上班日，又是11:50的近午尷尬時刻，竟然讓我和友伴3人，獨享欣欣大眾4樓第7廳全演出空間，獨享包場的待遇，真是賓至如歸、受寵若驚。

然而，身為藝術媒體人，不只關心被冷落的媽媽角色與地位，更要為台灣年輕導演，更多的機會，讓導演媽媽們，可以不必為她們孩子的電影票房擔心。

走出電影院，傾盆大雨，這是老天爺為天下媽媽、喜極而泣的平反淚水嗎！？

願天下媽媽們，在滌盡塵俗之後，迎向更多的自信與自新，至於是不是「一家之主」並不重要，真的，一點都不重要！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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