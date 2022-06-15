跟男友大戰到一半，媽媽突然開門進入房間，當下尷尬氣氛可想而知。一名女網友就表示，男友因為確診，兩人十多天沒碰面，一見面就性慾噴發，關起燈來大戰，未料媽媽突然開門，讓2人尷尬不已，事後媽媽兩句話更讓女兒想挖洞，網友看到也全笑翻。

女網友在《Dcard》PO文「被媽媽發現我跟男朋友在⋯」，她表示，男友確診經過10多天後，終於轉陰性，兩人一見面就慾火焚身，關燈關門在床上大戰，沒想到才戰到一半，媽媽打開房門，開了燈傻眼問「你們在做什麼」。

男友當下立刻拉起棉被躲在被子裡，結果自己沒被子蓋，光溜溜被媽媽看光。媽媽默默關上了燈，並說「你們好了沒？我要曬衣服了」，讓原PO羞愧地立刻穿上衣服，衝去洗澡，直問「社死現場，我現在要怎麼面對我媽啦？」

原PO說，媽媽事後傳訊息給她，「下次請記得鎖門哦，安全措施要有」、「我不想那麼快當阿嬤ㄛ」，讓她哭笑不得。網友看到也大笑：「社死現場，為你默哀」、「慾火焚身到連門都忘記鎖，到底有多急XD」、「你要慶幸是媽媽進來，如果是爸爸，現在就是案發現場了」、「你媽滿開明的耶，換作是我媽當場就把我埋了」、「我比較想知道妳男友的心理陰影面積」、「羨慕妳媽是這種反應 我連帶回家都沒辦法」，但也有人質疑媽媽進房都不敲門，有些不禮貌。

對此原PO澄清，母女從小感情就相當好，天天都睡一起，媽媽也相當放得開，洗完澡後都會裸體經過她面前，也有表明可以跟男友sex，但要做安全措施，所以不會怪媽媽沒敲門，而是學到以後要sex一定要鎖門。