近期疫情雖然趨緩，但仍有不少民眾不幸染疫。小兒科醫師陳木榮自疫情發生以來積極宣揚防疫，昨（20）日卻驚爆自己和兒子雙雙確診，還不能打疫苗的兒子出現高燒、心跳加速等症狀，讓他不禁公告「各位爸爸媽媽，請您原諒，請允許我休息一星期，讓我在家裡先照顧好這個孩子。」

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文分享，兒子出生後，「爸爸都在照顧別人的孩子，一直沒空好好陪陪他」，沒想到年紀太小、沒辦法打疫苗的兒子確診，發燒到40.6℃、心跳衝破每分鐘150下，「我待在他身邊，我能夠感受到各位爸爸媽媽，在孩子確診時心急如焚的感覺。」

陳木榮坦言兒子發高燒、心跳每分鐘高達150下。（圖／翻攝自柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師臉書）

同時陳木榮坦言自己也確診了，幸好只有比較疲倦、流鼻水，最後他也公開喊話「各位爸爸媽媽，請您原諒，請允許我休息一星期，讓我在家裡先照顧好這個孩子。下禮拜我會再出發，用我的經驗來照顧您的孩子。」

對此，許多網友紛紛回應「柚子醫師辛苦了，平安，早日康復」、「希望柚醫和柚小弟都快快康復」、「祝您和孩子早日健康。 感謝所有一直努力守護著醫療體系的所有人員。 也感謝所有一直努力保護自己和別人的所有人，努力不生病，努力不抱怨。 總有雨過天晴的那一天到來」，不少醫師也紛紛予以安慰、期許兩人盡快恢復健康。