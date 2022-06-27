防疫獎金當誘餌 40歲婦加群差點被詐45萬元

防疫獎金也被駭？台中從事服務業40歲王姓女子，收到一則獲防疫獎金3000元的簡訊，訊息中也邀他加入投資群組可輕鬆獲利翻4倍成新台幣200萬元，她竟不疑有她到進化北路某銀行欲匯45萬元，幸經機警行員報警協助，成功保住王女辛苦賺取的積蓄。

台中市二分局永興派出所警員劉宛瑜、王柏鈞於23日13時接獲進化北路一家銀行行員報警 ，指稱有民眾欲匯款新台幣45萬元，疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

警方迅速趕抵後發現王女是收到一則詐騙訊息，她說，自己在在FB的Messenger收到一則「感謝你防疫有成，加入我們可以獲得3000元防疫獎金」訊息，開心加入line後，詐騙集團又告知加入投資群組，並投資新台幣45萬元，就能輕輕鬆鬆獲利翻4倍成新台幣200萬元，且穩賺不賠等詐騙話術，讓王女心動不已，立即到銀行準備進行匯款。

由於行員希望了解王女匯款用途，她總是吱唔以對，引起行員警覺有異報警協助，現場員警耐心一再勸說及分享各種詐騙案例，王女終於恍然大悟，打消匯款念頭，員警並苦勸「妳這麼辛苦賺的錢，怎麼可以輕易就把錢匯給不認識的人」，王女也對自己一時的貪念後悔不已，幸好遇到熱忱的行員及員警極力的攔阻。

第二分局分局長陳家銘表示，近來詐騙手法日新月異，尤其順應時事設下話術，再利用各大網路社群平台找尋可以下手行騙的對象，民眾若接到陌生訊息或來電請務必保持清醒，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。