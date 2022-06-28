林女誤信加入陌生人的LINE，吹噓加入會員穩中今彩539四星。（警方提供）

台中市大安區70歲的林姓婦女，誤信加入會員就穩中今彩539四星，林女財迷心竅，日前手持2萬元至銀行臨櫃欲匯款入會，因神色慌張，行員心知有異，追問發現林女所稱的男子並不認識，行員保持警覺性，便請當地轄區派出所前來協助，即時解除一場騙財危機，保住2萬元的積蓄。

警方指出，日前接獲國泰世華銀行大甲分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員林欣誼、洪如玉馳赴到場瞭解。原來林女口中所稱的男子，竟是隨機加入陌生人LINE，進而吹噓加入會員穩中今彩539四星，該詐騙集團宣稱製造多人中獎，且高中獎率及有限名額假象，致林女財迷心竅，執意匯款。

警員除在場苦心勸說外，並分析這為常見報明牌的詐騙手法，更霸氣回應「錢那麼好賺，那他怎麼不自己賺就好，還報你知」？林女聽了這句話才驚覺可能遭到詐騙，暫停匯款程序，保住2萬元的積蓄。

員警及行員聯手保住林女苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局長吳燕山特於昨日頒發感謝狀及致贈禮品，除肯定員警同仁平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生。