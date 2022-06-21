29歲林姓女子駕駛進口跑車，21日凌晨酒後撞死在路邊的53歲方姓交管工人，檢警調查，林女在2014年有酒駕前科，經判決有罪確定，甚至有被發布通緝的紀錄，法官認為，有事實以及相當理由，林女面臨重罪為了趨吉避凶而有逃亡的可能，晚間11時許裁定羈押。

裁定理由指出，2014年間因酒駕犯公共危險罪，同年11月判決確定，依刑法第185條之3第3項規定，10年內再犯且致人於死，可處5年以上有期徒刑，刑度非輕，而且林女未來將面臨民事求償，自稱可負擔10萬元保釋金，與其面臨的刑責相比，無法確保不會逃亡，認定有羈押的原因及必要。

林女在警局應訊時，一度以懷孕5周企圖想要博取同情，卻未出示任何證明，檢方表示，依法懷胎5月、產後2月不可羈押，林女並不符合具保條件，若真的懷孕還飲酒駕車，酒測值0.77毫克，到看守所冷靜也是好事，晚間11時許，法官裁定羈押，深夜將移往看守所。