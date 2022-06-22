29歲林女21日凌晨酒駕開BMW Z4敞篷跑車返回淡水時撞死交管工人，據林女住處附近的鄰居與店家透露，林女曾自曝從事特種行業，且因愛美花百萬元整型。昨（21日）深夜網友在PTT爆料，林女經常跟車偷停別的住戶車位，還闖過車道紅燈撞傷其他住戶車輛，貼文一出，引起熱議。

網友自稱是林女鄰居，在PTT爆料林女常常偷停其他住戶車位。（圖／截自PTT）

先前林女淡水家的鄰居與店家向媒體稱，林女自爆花百萬元整型，從事特種行業。而在論壇PTT上，也有一名自稱是林女鄰居的網友出面爆料，原PO貼出一張社區停車場的照片，畫面中可見停車格內停了一台白色BMW及藍色的BMW，而白色BMW是林女男友的，鄰居稱，林女經常跟車進停車場偷停其他住戶車位，還曾闖車道紅燈撞壞其他住戶的車輛，鄰居表示，常常需要半夜請保全報警，請警察來叫林女移車，不然她都裝死。

鄰居還說，一直到林女出事看到新聞才知道她沒駕照、還酒駕三次，更透露林女常常都是晚上出門半夜回來，原PO怒斥：「我不太相信她有正當工作，7-11大夜班也沒那麼早上班。」

文章曝光後，吸引大批網友湧入留言：「男朋友應該是8+9吧」、「社區停車場亂搞不意外」、「開BMW沒錢租車位嗎？笑死」、「有人搜到臉書，專門找人去東南亞工作」、「月入八萬起嘻嘻」、「好好住豪宅」、「戶數多的社區都很亂啦，什麼奇形怪狀人都有」、「警察查一下她男友跟同夥了吧」、「看來是從骨子就價值偏差」、「她男友也很有問題，讓她亂停其他住戶的車」。