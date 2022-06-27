男子行經台11線豐濱路段時，要超越前方同向遊覽車時，橫跨對向車道時撞上對向無照騎機車的67歲女子，女子不治，男子酒測值達0.98。（翻攝畫面）

花蓮1名32歲無駕照的林姓男子昨（26）開車行經台11線豐濱路段時，要超越前方同向遊覽車時，竟橫跨對向車道撞上對向無照騎機車的67歲女子，撞擊瞬間影片曝光，可見機車四分五裂，女騎士幾乎騰空翻了1圈墜地，最後送醫不治，林男則重傷在加護病房治療中，而林男酒測值竟高達0.98。

無照的林姓男子開車沿台11線南往北行駛，並在53公里處從左側超車同向行駛的遊覽車，不過超車時，不慎與對向騎乘機車的江姓女子發生擦撞並撞上護欄，最後回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。林男轎車車頭幾乎全毀，現場血跡斑斑，女子則是重傷，2人送醫後江傷重不治。

男子行經台11線豐濱路段時，要超越前方同向遊覽車時，橫跨對向車道時撞上對向無照騎機車的67歲女子，女子不治，男子酒測值達0.98。（翻攝畫面）

經查死者女子也是無照駕駛，但林男經酒測，酒測值竟高達0.98，目前仍在加護病房治療，警方已依程序完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇責。

警方呼籲，民眾行駛台11線路段務必要注意前方路況，超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有二輛以上時亦不得超車，請駕駛人遵守交通規則，尊重其他用路人的路權，以確保行車安全。

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