新北市貢寮區台二線濱海公路113.6公里處，在29日凌晨0時左右發生一起物流車與砂石車對撞的意外，物流車駕駛一度受困車內，經警消協助脫困緊急送醫，無生命危險。現場於凌晨3時30分左右清理完畢，恢復雙向通車。
瑞芳分局凌晨獲報，0時左右在台二線113.6公里處，發生一起物流車與砂石車對撞的意外事故，瑞芳分局立即派遣警力到現場處理。初步瞭解，事發原因是由許姓男子駕駛的物流車往北上行駛時，不明原因駛入了對向車道，與吳姓男子駕駛的砂石車發生對撞。
事發當下造成許男頭部及手腳有多處撕裂、擦挫傷，並受困在物流車內，吳姓砂石車駕駛僅受輕傷。警消到場後，緊急將許男救出，並於0時50分左右，送醫救治。初止判斷兩人都沒有生命危險。不過因為發生事故的關係，兩輛肇事的車輛橫跨在道路中央，占據雙向車道。
基隆工務段的工作人員也在凌晨1時15分抵達事發現場，出動了3部全吊式大型拖吊車，進行吊掛排除作業，並於凌晨3時25分左右，將事發現場清理完畢，解除交通管制，恢復雙向通車。
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